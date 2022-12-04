Из книги Марка Мэнсона вырезали фрагмент сравнения СССР с нацистской Германией

ASTRA обратила внимание, что в сервисе для чтения цензурирована книга американского автора Марка Мэнсона «Всё Хреново». Из нее удалили фрагмент, в котором сравнивают СССР и нацистскую Германию, а также описывается нападение на Польшу.

Вместо текста поставлена запись о том, что часть текста удалили в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Удаленный фрагмент:

«Страна оказалась между молотом и наковальней. Причем молотом был массовый убийца с манией величия и желанием захватить весь мир, а наковальней — неистовый, безумный геноцид. Я до сих пор не уверен, что именно было с какой стороны. Действительно, поначалу Советы были похлеще нацистов. Они уже знали и практиковали эту фишку: сбросить чужое правительство и подчинить народ своей ложной идеологии. А нацисты пока были империалистическими девственниками (что неудивительно — посмотрите на усики Гитлера). По некоторым данным, за первые месяцы войны Советы захватили и отправили на восток более миллиона поляков. Только подумайте об этом. За пару месяцев из страны исчез миллион людей. Некоторые дошли аж до лагерей в Сибири, некоторых нашли в общих могилах десятки лет спустя. Судьба многих неизвестна по сей день».