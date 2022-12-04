Соосновательница «Мемориала»‎* получила премию за историческое самопросвещение и борьбу за права человека

Ирина Щербакова, сооснователь общества «Мемориал»‎*, получила в Германии премию им. Марион Дёнхофф за историческое самопросвещение России и борьбу за права человека. Как сообщила DW*, награду вручил канцлер Германии Олаф Шольц.

Щербакову выделили за «десятилетия ее приверженности международному взаимопониманию и примирению»‎. Ирина Щербакова выпустила множество книг о сталинизме, культуре памяти, истории и политике современной России. В «Мемориале»‎* она руководила молодежными и образовательными программами, координировала проекты по устной истории и ежегодный школьный конкурс «Человек в истории. Россия — XX век»‎.

Во время награждения Олаф Шольц упомянул о звонке Путину. Он повторил, что продолжит поддерживать Киев, а Россия должна вывести войска из Украины. О том, есть ли надежда на это, он сказал: «К сожалению, на данный момент нам не нужно слишком много думать об этом»‎.

В октябре «Мемориал»‎* получил Нобелевскую премию мира вместе с основателем белорусского правозащитного центра «Весна»‎ Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод. В России в день объявления лауреатов Нобелевской премии мира суд изъял у «Мемориала»*‎ офис в центре Москвы.

*«Мемориал»‎ российские власти считают «иностранным агентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.