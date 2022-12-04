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#Новости

Взрыв в многоэтажке в Нижневартовске: шесть человек погибли

04.12.2022

Причиной взрыва могла стать утечка газа

UPD:

Число погибших возросло до шести, рассказали медики. По информации ТАСС, повреждены 15 квартир. 

Причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации, сообщили ТАСС экстренные службы.

ТАСС сообщило о четырех погибших при взрыве. Региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела. 

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В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа произошел взрыв в многоэтажке. «7*7»‎ сообщает о десяти пострадавших и одном погибшем.  

По информации РИА «Новости», причиной взрыва могла стать утечка газа. По предварительной информации, два человека получили ожоги.

Спасатели продолжают разбирать завалы, в подъезде обрушились второй и третий этажи. Эвакуировали 19 человек.

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