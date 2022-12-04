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#Новости

Сына отравленного экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко пытались мобилизовать

04.12.2022

Об этом рассказал сам Анатолий Литвиненко

Сын экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Анатолий сообщил, что его попытались мобилизовать. Об этом он рассказал в колонке для The Guardian

По словам Литвиненко, в середине октября в квартиру, где зарегистрирован Анатолий Литвиненко, пришли сотрудники военкомата. Сам Литвиненко не живет там около 20 лет. 

«Мой собственный призыв в равной степени сбивает с толку и не удивляет. Отношения моей семьи с российским государством не были идеальными с момента прихода Путина к власти в 2000 году. В результате я ожидаю, что окажусь в начале любого списка лиц, которых отправят на восток Украины для использования в качестве пушечного мяса»‎, — написал Литвиненко. 



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