В Швеции возможно убит критик Кадырова

«Агентство»‎* сообщило, что в Швеции перестал выходить на связь оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов. Журналисты и правозащитники не могут связаться с ним больше трех дней.

1 декабря появились первые сообщения об убийстве блогера: но источники были неофициальными. О возможной смерти Абдурахманова написали в том числе в пророссийских каналах «Кавказский Фронт»‎ и «Рыбарь»‎. Было опубликовано видео якобы госпитализации блогера с пулевыми ранениями и добавлялось, что он убит.

Чеченские правозащитники VAYFOND ничего не знают о смерти Абдурахманова. Однако они сообщили об исчезновении его родного брата, представителя ассоциации Мухаммада Абдурахманова.

Абдурахманов уехал из Чечни в 2010-х годах после конфликта с одним из родственников главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2020 году на Абдурахманова было совершено покушение: на суде сообщалось, что за этим стоит спикер парламента Чечни, который объявил ему кровную месть. За нападение осудили граждан России, но заказчиков не нашли. Швеция дала ему политическое убежище в 2021 году.

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».