В Казани оштрафовали участницу акции с плакатом «Я люблю своего папу»

«ОВД-Инфо»* сообщило, что в Казани оштрафовали по статье о «дискредитации армии»‎ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) Светлану Потеряхину. Она участвовала в акции против мобилизации 24 сентября с плакатом «Я люблю своего папу».

Ранее она уже получала штраф в 10 тыс. рублей за эту акцию — силовики тогда составили протокол о нарушении закона о митингах (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Новый штраф составил 30 тыс. рублей.

После акции 24 сентября Потеряхину и еще несколько человек удерживали в полиции двое суток. При этом полицейские угрожали протестующим «залить их перцем, пустить по кругу»‎, если они не отдадут им телефоны. Еду и воду им отказывались передавать.

Фото: Светлана Потеряхина.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.