В Иране могут пересмотреть закон о ношении хиджаба

The Guardian пишет, что власти Ирана могут пересмотреть закон о ношении хиджаба, чтобы подавить протесты в стране, продолжающиеся более двух месяцев.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери сказал, что власти работают над этим вопросом. По его словам, это обсуждают в парламенте и судебных органах: что именно они могут изменить, он не уточнил. Кроме того, они находятся под влиянием духовных властей.

Результаты по возможному изменению закона прокурор обещал представить в течение одной-двух недель. При этом президент Эбрагим Раиси заявил, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституционно.

«Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими», — добавил он.

РИА «Новости» сообщает, что в Иране могут упразднить полицию нравов.



Вчера в Иране подтвердили смерть более 200 протестующих и силовиков. Задержано после выступлений больше 18 тыс. человек, нескольким участникам протестов вынесли смертные приговоры.