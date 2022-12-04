ЕС опубликовал решение о потолке цен на российскую нефть

Евросоюз в официальном журнале опубликовал решение об ограничении стоимости российской нефти, которое вступит в силу 5 декабря. К ЕС присоединились G7 и Австралия. Суда с российскими ресурсами будут обслуживать только в том случае, если стоимость нефти не превышает 60 долларов за баррель. Россия готовится к ответным мерам и не собирается признавать введенный потолок, а в Украине назвали установленную цену «слабой позицией».
Ограничения ЕС не будут действовать на нефть, перевозимую по России, но произведенную в других странах. Пересмотреть потолок могут в середине января 2023 года: она должна быть не менее чем на 5% ниже рыночной.
Санкции не коснутся также нефти, отгруженной до 5 декабря и выгруженной до 19 января: это в ЕС назвали переходным периодом. Если потолок не будут соблюдать третьи страны, то против них введут трехмесячный запрет на предоставление услуг.
Кроме этого, по информации «Коммерсанта», Венгрия сможет не использовать потолок цен. Глава МИД страны Петер Сийярто назвал ограничения ЕС вредной мерой.
Reuters пишет, что Россия не согласилась с ограничением цен. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российские власти анализируют возможные ответные меры.
В Украине потолок цен назвали «слабой позицией». Президент страны Владимир Зеленский сказал, что Россия нанесла достаточно ущерба дестабилизацией энергорынка, а мир никак не решится на «настоящее энергетическое разоружение».