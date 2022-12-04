ЕС опубликовал решение о потолке цен на российскую нефть

Евросоюз в официальном журнале опубликовал решение об ограничении стоимости российской нефти, которое вступит в силу 5 декабря. К ЕС присоединились G7 и Австралия. Суда с российскими ресурсами будут обслуживать только в том случае, если стоимость нефти не превышает 60 долларов за баррель. Россия готовится к ответным мерам и не собирается признавать введенный потолок, а в Украине назвали установленную цену «слабой позицией»‎.

Ограничения ЕС не будут действовать на нефть, перевозимую по России, но произведенную в других странах. Пересмотреть потолок могут в середине января 2023 года: она должна быть не менее чем на 5% ниже рыночной.

Санкции не коснутся также нефти, отгруженной до 5 декабря и выгруженной до 19 января: это в ЕС назвали переходным периодом. Если потолок не будут соблюдать третьи страны, то против них введут трехмесячный запрет на предоставление услуг.

Кроме этого, по информации «Коммерсанта»‎, Венгрия сможет не использовать потолок цен. Глава МИД страны Петер Сийярто назвал ограничения ЕС вредной мерой.

Reuters пишет, что Россия не согласилась с ограничением цен. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российские власти анализируют возможные ответные меры.

В Украине потолок цен назвали «слабой позицией»‎. Президент страны Владимир Зеленский сказал, что Россия нанесла достаточно ущерба дестабилизацией энергорынка, а мир никак не решится на «настоящее энергетическое разоружение»‎.