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#Новости

Володин назвал «страдальцами»‎ покинувших страну

04.12.2022

Так он прокомментировал арест российского бизнесмена в Великобритании

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал арест (предположительно) Михаила Фридмана. 

«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих. В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства. Слова, сказанные 20 лет назад, оказались пророческими. Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», — написал Володин. 

О задержании бизнесмена в Лондоне сообщалось вчера, но британские власти не называли имени. Мария Певчих по фотографиям из дома подтвердила, что это особняк Михаила Фридмана. Эту информацию подтвердил и источник ТАСС.


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