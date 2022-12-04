ТАСС: в Лондоне вчера задержали Михаила Фридмана

Вчера в Лондоне задержали, а потом отпустили под залог российского 58-летнего бизнесмена. СМИ сообщали, что им мог быть Михаил Фридман, однако в пресс-службе Альфа-банка эту информацию опровергли. ТАСС пишет, что задерживали именно его.

Источник в окружении Фридмана сообщил журналистам, что бизнесмена задержали по подозрению в нарушении санкций. Вместе с ним были задержаны еще двое мужчин. Их подозревали в отмывании денег.

Мария Певчих по фотографиям особняка, опубликованным вчера, подтвердила, что арестованный в Лондоне бизнесмен — Михаил Фридман. В Twitter она опубликовала план дома.



ТАСС также уточнил, что в мае в Великобритании возбудили уголовное дело на Петра Авена. Его также подозревали в нарушении санкций.



