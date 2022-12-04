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#Новости

ТАСС: в Лондоне вчера задержали Михаила Фридмана

04.12.2022

Его подозревают в нарушении санкций

Вчера в Лондоне задержали, а потом отпустили под залог российского 58-летнего бизнесмена. СМИ сообщали, что им мог быть Михаил Фридман, однако в пресс-службе Альфа-банка эту информацию опровергли. ТАСС пишет, что задерживали именно его. 

Источник в окружении Фридмана сообщил журналистам, что бизнесмена задержали по подозрению в нарушении санкций. Вместе с ним были задержаны еще двое мужчин. Их подозревали в отмывании денег. 

Мария Певчих по фотографиям особняка, опубликованным вчера, подтвердила, что арестованный в Лондоне бизнесмен — Михаил Фридман. В Twitter она опубликовала план дома. 

ТАСС также уточнил, что в мае в Великобритании возбудили уголовное дело на Петра Авена. Его также подозревали в нарушении санкций. 




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