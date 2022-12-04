Разведка США: российские войска сжигают боеприпасы быстрее, чем производят

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила NBC News, что российская оборонная промышленность не успевает за расходами боеприпасов. Из-за этого Москва была вынуждена обратиться за поставками вооружений в Северную Корею и другие страны.

Хейнс не стала оценивать, как скоро боеприпасы закончились, но высокоточные боеприпасы закончились даже быстрее обычных.

«Я не думаю, что могу назвать вам точные цифры. Но довольно быстро. Я имею в виду, это действительно довольно необычно. И мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что они тратят на данном этапе. Так что это будет вызов», — сказала директор разведслужбы.

По данным Пентагона, Россия производит 20 000 артиллерийских выстрелов в день.

Какое число вооружений Москва приобрела у Пхеньяна, в США затрудняются сказать, но движение в этом направлении было, хоть и незначительное.

Помимо проблем с вооружениями российские войска испытывают трудности с логистикой и низким моральным духом солдат. Хейнс добавила, что обе армии замедляют боевые действия и перегруппировываются к весенним сражениям.