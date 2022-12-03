283-й день боев: главное

РБК со ссылкой на La Repubblica сообщила, что вывод российских войск на территорию Запорожской АЭС — часть плана по защите станции. Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вывод войск — это то, о чем просят украинцы. Это будет также частью общего соглашения о создании защитной зоны возле ЗАЭС. На уходящей неделе появились сообщения о том, что российские войска готовятся к выходу с территории Запорожской области. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал возможный вывод армии с территории ЗАЭС. Гросси в разговоре с La Repubblica сказал, что Россия «не против соглашения и принципа защиты станции».

В Херсоне обстреляли жилой квартал и онкологический диспансер. Один человек пострадал, погибших не было. Повреждены жилые кварталы, сообщили местные власти.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Беларуси. Сегодня он встречался в Минске с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Они подписали протокол об изменениях в соглашении о региональной безопасности и подтвердили, что по решению президентов двух стран российские и белорусские военные проводят боевое слаживание.

Разведка Британии пишет, что российские войска тратят много сил на наступление на Бахмут, контроль над которым не принесет оперативной выгоды. Они сосредоточили большую часть воинских подразделений и огневой мощи вдоль 15-километрового участка вокруг Бахмута. План России, скорее всего, состоит в том, чтобы окружить город с севера и юга. В последние дни российским войскам удалось добиться небольших успехов на этом направлении. Но захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит России угрожать городским районам Краматорска и Славянска. Однако кампания оказалась непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Вероятно, захват Бахмута является прежде всего символической политической задачей для России.