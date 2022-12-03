283-й день боев: главное

- РБК со ссылкой на La Repubblica сообщила, что вывод российских войск на территорию Запорожской АЭС — часть плана по защите станции. Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вывод войск — это то, о чем просят украинцы. Это будет также частью общего соглашения о создании защитной зоны возле ЗАЭС. На уходящей неделе появились сообщения о том, что российские войска готовятся к выходу с территории Запорожской области. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал возможный вывод армии с территории ЗАЭС. Гросси в разговоре с La Repubblica сказал, что Россия «не против соглашения и принципа защиты станции».
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В Херсоне обстреляли жилой квартал и онкологический диспансер. Один человек пострадал, погибших не было. Повреждены жилые кварталы, сообщили местные власти.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Беларуси. Сегодня он встречался в Минске с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Они подписали протокол об изменениях в соглашении о региональной безопасности и подтвердили, что по решению президентов двух стран российские и белорусские военные проводят боевое слаживание.
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Разведка Британии пишет, что российские войска тратят много сил на наступление на Бахмут, контроль над которым не принесет оперативной выгоды. Они сосредоточили большую часть воинских подразделений и огневой мощи вдоль 15-километрового участка вокруг Бахмута. План России, скорее всего, состоит в том, чтобы окружить город с севера и юга. В последние дни российским войскам удалось добиться небольших успехов на этом направлении. Но захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит России угрожать городским районам Краматорска и Славянска. Однако кампания оказалась непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Вероятно, захват Бахмута является прежде всего символической политической задачей для России.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия пытается извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам. Реальных шагов Путина к дипломатическому процессу пока нет. По мнению экспертов, муссирование этой темы создает динамику, в которой западные лидеры могут чувствовать необходимость пойти на уступки Путину.