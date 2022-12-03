В Иране во время протестов убито около 200 человек

Reuters сообщил, что власти Ирана признали смерть около 200 протестующих во время антиправительственных выступлений. Тегеран просит Москву помочь в подавлении протестов.

У России Иран просит спецоборудование для борьбы с беспорядками и советников для обучения, сообщает DW*. Помимо этого из России Иран получает разведданные о своей внутренней обстановке. Сведения достают хакеры. Возможно, российские спецслужбы ведут прослушку западных коммуникаций.

По данным президента страны Ибрагими Раиси, во время протестов погибл0 200 человек: это и протестующие, и силовики. ООН сообщала о гибели более 300 человек, среди которых более 40 детей.

Выступления продолжаются с середины сентября, когда после задержания оказалась в реанимации, а потом скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Протестующие по всей стране выступают против верховного духовного лидера страны Али Хаменеи и президента.

Арестованы после митингов 18 210 человек, нескольким из них уже вынесены смертные приговоры.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».