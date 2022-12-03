Главу СК Бастрыкина признали правозащитником года

«Ведомости»‎ сообщили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин стал правозащитником года: он получил высшую награду в номинации «Правозащитная деятельность» в рамках премии «Юрист года-2022».

Бастрыкин сказал, что это важная для него награда, а сотрудники СК «ведут кропотливую работу по расследованию преступлений кровавого киевского режима».

Церемонию провела Ассоциация юристов России (АЮР). Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев на торжественной церемонии подчеркнул, что вопросы, с которыми сталкивается АЮР, должны быть сопряжены с интересами Родины.