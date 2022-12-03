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#Новости

В Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

03.12.2022

Число погибших животных может увеличиться

Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. Причину гибели животных в Махачкале устанавливают, но в ведомстве предупреждают, что число животных может вырасти. 

Сейчас проводятся лабораторные исследования, чтобы установить причину возможной гибели животных. Подобная массовая гибель была в ноябре 2020 года — тогда на берегу обнаружили около 300 погибших особей. 

Наиболее вероятной причиной называют выброс природного газа. Это, добавили в Росрыболовстве, характерные для Каспийского моря проявления. 



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