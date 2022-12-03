В Лондоне задержали российского бизнесмена

ВВС сообщила, что в Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена. Вместе с ним по подозрению в возможной преступной деятельности задержаны еще два человека. Все трое пока вышли под залог, их имена не раскрывают.

Задержание бизнесмена прошло в его роскошном лондонском доме. Россиянина подозревают в отмывании денег, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и с целью дачи ложных показаний. После обыска изъяли несколько цифровых устройств и значительную сумму наличными.

Двое других задержанных — 35-летний и 39-летний мужчина. Первый работал в особняке подозреваемого: его задержали на выходе из дома с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Второго арестовали в его доме в Пимлико на западе Лондона.

«Агентство»‎* отмечает, что возраст задержанного бизнесмена совпадает с возрастом сооснователя «Альфа-Групп»‎ и холдинга LetterOne Михаила Фридмана. Он живет в Лондоне. Он находится под санкциями ЕС и Великобритании.

«Коммерсант»‎ сообщил что в пресс-службе «Альфа-банка»‎ отрицают задержание Фридмана и подчеркивают, что он никакого отношения к данной истории не имеет.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом», — рассказали в пресс-службе.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.