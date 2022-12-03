Один человек пострадал при взрыве газа в Астраханской области

В пятиэтажном жилом доме в Камызяке, Астраханской области, произошел взрыв газа. По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, пострадал мужчина 1977 года рождения, он госпитализирован.

В доме зарегистрировано 147 жильцов, из них 34 ребенка. Взрывом повреждены межкомнатные перегородки, остекление двух квартир и подъезда.

Взрыв произошел утром. Жильцов расселили в пункте временного размещения (ПВР), некоторые уехали к родственникам. Прокуратура начала проверку произошедшего. Причины пока не называют.

Фото: «Подслушано Камызяк»‎.