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#Новости

Один человек пострадал при взрыве газа в Астраханской области

03.12.2022

Его доставили  в больницу

В пятиэтажном жилом доме в Камызяке, Астраханской области, произошел взрыв газа. По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, пострадал мужчина 1977 года рождения, он госпитализирован. 

В доме зарегистрировано 147 жильцов, из них 34 ребенка. Взрывом повреждены межкомнатные перегородки, остекление двух квартир и подъезда. 

Взрыв произошел утром. Жильцов расселили в пункте временного размещения (ПВР), некоторые уехали к родственникам. Прокуратура начала проверку произошедшего. Причины пока не называют. 


Фото: «Подслушано Камызяк»‎.



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