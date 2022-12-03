В Казани мобилизованные покинули часть

«Сирена»‎ сообщила, что в Казани из части массово ушли мобилизованные. Они жаловались на то, что их не отпускают домой.

Видео опубликовали в местном канале. Мобилизованные строем выходят, открывают ограждение и покидают часть. За кадром кто-то комментирует «Красавчики!».

На прошлой неделе резервисты жаловались на плохие условия. Сейчас они требовали отпустить их к родственникам в увольнительные. Запрет на увольнительные ввели из-за того, что некоторые выходили только на парковку пить с друзьями.

«Некоторые умудряются за небольшой промежуток времен накидаться так, что их заносят в расположение. А потом остальные, кто старается нормально служить — страдают и не могут выйти близких обнять»‎, — сообщили в канале.