Вслед за Коростелевым из «Дождя»* уволились еще два журналиста

После публичного увольнении с телеканала «Дождь»‎ ведущего Алексея Коростелева редакцию покинули Владимир Роменский* и Маргарита Лютова. Власти Латвии грозят отозвать лицензию у канала.

«Люди имеют право на ошибку, а еще право публично объясниться до публичного увольнения. Какими бы ни были соображения в основе, его увольнение мне кажется большой ошибкой. Для меня «Дождь»‎* всегда был про гуманизм, открытость и честность. Я считаю, что даже будучи вынужденной, публичная реакция канала противоречит всем трем этим нехитрым принципам»‎, — написала Маргарита Лютова.

К ней присоединился и Владимир Роменский*.

«Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю. «Дождь»‎*, королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. «Бросили под автобус» своего. Отдали «на заклание» близкого. Я так не могу и увольняюсь», — сказал Владимир Роменский*.

Алексей Коростелев в эфире программы «Здесь и сейчас»‎ от 1 декабря сказал фразу о «помощи российским военным»‎. Главный редактор канала Тихон Дзядко извинился за это, из записи передачи оговорку удалили. Но власти Латвии начали административное расследование — после трех серьезных нарушений лицензию на вещание у канала могут отозвать. До этого к «Дождю»*‎ у латвийских органов были претензии из-за карты России с Крымом в составе и фразы «наша армия»‎ в отношении российских войск.

*«Дождь»‎ и Владимира Роменского Минюст России считает «иностранными агентами»‎.