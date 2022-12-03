Госдеп США признал ЧВК «Вагнер»‎ организацией, вызывающей беспокойство в сфере вероисповедания

Госсекретарь США Энтони Блинкен внес ЧВК «Вагнер»‎ в список организаций, которые вызывают беспокойство в сфере вероисповедания. Причиной стали действия наемников Евгения Пригожина в ЦАР.

Блинкен также внес несколько стран, в том числе Китай, Россию, КНДР и Иран в список стран, вызывающих «особую обеспокоенность» также в области свободы вероисповедания.

Пресс-служба Пригожина опубликовала комментарий создателя ЧВК.

«В ЧВК «Вагнер» работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее. Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать»‎, — сказал Пригожин.

В том же комментарии корреспондент CNN попробовал выяснить, связана ли ЧВК «Вагнер»‎ с посылками в посольства Украины по всему миру с глазами животных. Причастность к этому Пригожин отверг.

«Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер».

В Конгресс США вчера внесли закон о признании ЧВК «Вагнер»‎ международной террористической организацией. По мнению Евгения Пригожина, его наемники всегда защищали интересы России.







Фото: PhotoXPress.ru