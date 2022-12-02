В ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

Журналисты Reuters сообщили, что Польша согласилась установить потолок цен для российской нефти в 60 долларов за баррель. Около недели Варшава не хотела согласовывать эту максимальную цену и предлагала около 30-40 долларов за баррель.

Потолок цен начнет действовать с 5 декабря. Решение о 60 долларах за баррель окончательно утвердят на выходных, к 4 декабря.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось сказал, что эта стоимость позволяет держать цену на 5% ниже рыночной.

Президент России Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме утверждал, что если в ЕС примут потолок цен, «то вообще ничего поставлять не будем»‎. По данным Bloomberg, российское правительство готовится выпустить указ о запрете торговли со странами, поддержавших введение максимальной цены. Ограничена торговля будет и с теми компаниями, которые одобрили нововведение Евросоюза.