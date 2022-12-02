«Люди Байкала»‎: в иркутском госпитале нечем лечить тяжелораненых

«Люди Байкала»‎ рассказали, что в Иркутском военном госпитале проблемы с лечением тяжелораненых: не хватает колясок, перевязочных материалов, костылей, лекарств. Чиновники считают, что всего достаточно и готовят военным поездку на Байкал.

В Иркутский военный госпиталь поступило около 100 тяжелораненых из Украины. Многие без конечностей. Сообщалось, что у раненых появились пролежни, не хватает ни костылей, ни медикаментов. Даже трусов, носков и футболок недостаточно.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что неделю назад был в госпитале и убедился, что медикаментов достаточно.

«Да, в учреждение передают кресла-каталки, тонометры, но это скорее про запас. А вот чему бойцы будут рады, так это сладостям, домашним соленьям и вареньям, фруктам», — сказал Кобзев.

Справедливоросс Станислав Чепурных также сообщал, что был в госпитале. Он считает, что там нужен ремонт — на него он предложил скинуться жителям. Они могут отремонтировать туалеты, побелить стены, потолки, заменить окна в палатах.

«Никому кроме нас это не нужно», — сказал справоросс.

Правда, сбор денег на эти цели в партии не афишируют, чтобы не уволили главврача.

По словам зампреда регионального правительства Валентины Вобликовой, раненые на долечивании и реабилитации. Всего четыре человека из них из Иркутской области.

«Человек 10 уже готовы рваться в бой. Мы устраиваем для них поездку на Байкал, например. Потому что это с западных регионов ребята. И конечно, хотелось бы, чтобы они запомнили Иркутск ещё и гостеприимством и побывали на Байкале», — добавила Вобликова.