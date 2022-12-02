282-й день боев: главное

- «Медиазона»* и ВВС подтвердили имена 9504 погибших российских военных. За последние две недели из 503 новых имен 104 погибших — мобилизованные. Чаще всего они погибают на Херсонском направлении и в Луганской области.
-
«Проект» выяснил, что Россия потеряла 15% боевых кораблей Черноморского флота с начала боев в Украине. Журналисты рассказали, что как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены. Общий состав флотилии на этом направлении в феврале был 74 корабля и катера. В 1990 году Черноморский флот составлял 800 кораблей, из которых 274 были боевыми. Но не только в 90-е началось сокращение — при Путине, до 2014 года, становилось все меньше кораблей и катеров.
-
Три человека погибли и семеро ранены после ночного обстрела Херсона. Повреждены многоквартирные дома. По данным местной администрации, только по итогам 1 декабря было 42 раза обстреляли территорию Херсонщины.
-
Канцлер Германии Олаф Шольц час разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он осудил атаку гражданской инфраструктуры, подтвердил поддержку Украины Западными странами. Путин утверждает, что именно помощь союзников не дает Киеву сесть за стол переговоров. Обстрелы гражданской инфраструктуры российский президент назвал «вынужденными». Путин также призвал расследовать теракты на «Северных потоках» и Крымском мосту.
Президент Джо Байден также говорил, что готов к разговору с Путиным, но пока не увидел его готовности к диалогу. Байден отметил, что нужно быстрее начать дипломатический процесс по Украине, а Путин должен вывести войска. На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России никогда от переговоров не отказывалась, вот только условия США с выводом войск для Путина — неприемлемые.
-
Служба безопасности Украины сообщила, что нашла в храмах и монастырях московского патриархата пропагандистские «методички» Кремля, «Учения сатанизма», тексты молитв за патриарха Кирилла, символику запрещенной в стране партии Виктора Медведчука «Оппозиционна платформа — За жизнь» и нацистскую символику. В некоторых зданиях обнаружили российские пропагандистские книги, оправдывающие бои в Украине, белорусские рубли и брошюры с призывами к миру с «братским русским народом», прославление «русской земли» и «русских солдат». Были найдены и те, кто контактирует с гражданами России. Все контакты изучают. Спецслужба добавила, что контрразведывательные меры на объектах православной церкви закончены в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях.
-
Разведка Британии пишет, что уход России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям. Эта угроза, скорее всего, побудила российских военных переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток. Российским подразделениям необходимо будет выполнять дополнительную погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Из-за этого маневры будут уязвимы для украинской артиллерии. Нехватка боеприпасов также усугубиться из-за задержек с поставками. Вероятно, это один из основных ограничивающих факторов для возобновления крупномасштабных наступательных наземных операций российских войск.
-
Институт изучения войны снова говорит о роли Беларуси в боях в Украине. По мнению аналитиков, президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает противостоять давлению России. Кремль же пытается склонить его к участию в боях. Но Лукашенко снова проводит информационную кампанию: теперь он заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь, а возле украинско-белорусской границы увеличилось число провокаций. По его мнению, Украина пытается втянуть силы НАТО в войну. На все это Лукашенко отмечает, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы. Его версию подтвердил и министр обороны страны Виктор Хренин: по его словам, подготовки к войне нет, а Беларусь будет только защищать свою территорию. Аналитики считают, что Лукашенко не выставит войска на стороне Путина. По их мнению, он периодически выступает с громкими заявлениями для того, чтобы снизить давление Москвы.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».
*«Проект» российские власти считают «нежелательной организацией».