282-й день боев: главное

Канцлер Германии Олаф Шольц час разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он осудил атаку гражданской инфраструктуры, подтвердил поддержку Украины Западными странами. Путин утверждает, что именно помощь союзников не дает Киеву сесть за стол переговоров. Обстрелы гражданской инфраструктуры российский президент назвал «вынужденными»‎. Путин также призвал расследовать теракты на «Северных потоках»‎ и Крымском мосту.

«Проект» вы я снил , что Россия потеряла 15% боевых кораблей Черноморского флота с начала боев в Украине. Журналисты рассказали, что как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены. Общий состав флотилии на этом направлении в феврале был 74 корабля и катера. В 1990 году Черноморский флот составлял 800 кораблей, из которых 274 были боевыми. Но не только в 90-е началось сокращение — при Путине, до 2014 года, становилось все меньше кораблей и катеров.

Президент Джо Байден также говорил, что готов к разговору с Путиным, но пока не увидел его готовности к диалогу. Байден отметил, что нужно быстрее начать дипломатический процесс по Украине, а Путин должен вывести войска. На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России никогда от переговоров не отказывалась, вот только условия США с выводом войск для Путина — неприемлемые.

Служба безопасности Украины сообщила, что нашла в храмах и монастырях московского патриархата пропагандистские «методички» Кремля, «Учения сатанизма», тексты молитв за патриарха Кирилла, символику запрещенной в стране партии Виктора Медведчука «Оппозиционна платформа — За жизнь»‎ и нацистскую символику. В некоторых зданиях обнаружили российские пропагандистские книги, оправдывающие бои в Украине, белорусские рубли и брошюры с призывами к миру с «братским русским народом», прославление «русской земли» и «русских солдат». Были найдены и те, кто контактирует с гражданами России. Все контакты изучают. Спецслужба добавила, что контрразведывательные меры на объектах православной церкви закончены в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях.

Разведка Британии пишет, что уход России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям. Эта угроза, скорее всего, побудила российских военных переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток. Российским подразделениям необходимо будет выполнять дополнительную погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Из-за этого маневры будут уязвимы для украинской артиллерии. Нехватка боеприпасов также усугубиться из-за задержек с поставками. Вероятно, это один из основных ограничивающих факторов для возобновления крупномасштабных наступательных наземных операций российских войск.