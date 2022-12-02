Министр обороны Латвии: «Дождь»‎* должен ехать работать в Россию

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter заявил, что «Дождь»‎* должен ехать работать в Россию, а журналистам нужно аннулировать ВНЖ. Процесс отзыва лицензии на вещание уже начался, добавил он.

«Я считаю, «Дождь»‎* должен ехать работать в Россию, им нужно аннулировать ВНЖ. Чаша нашего терпения переполнена», — написал Пабрикс.

Скандал с телеканалом начался 1 декабря: в эфире программы «Здесь и сейчас»‎ Алексей Коростелев сказал фразу о «помощи российским военнослужащим»‎. Редакция до этого получала штрафы за карту с Крымом в составе России и «наша армия»* в адрес российских военных.

Главный редактор канала Тихон Дзядко извинился за фразу Коростелева и сказал, что редакция никак не помогала и не помогает российским военным и продолжит «рассказывать правду о подлой войне России в Украине»‎.

Сам Коростелев сказал, что фраза была вырвана из контекста, он оговорился в эфире, но готов к увольнению ради редакции. Сам он планирует продолжать заниматься журналистикой.

«Ложкой дегтя, которая за сутки превратилась в тонну говна, стала моя фраза о помощи мобилизованным… Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное, надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале — помощь ли это?»‎ — написал журналист в своем Telegram.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.