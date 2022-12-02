В Хабаровске уничтожили тираж «гомосяцкой литературы»‎

Депутат городской думы Хабаровска и председатель «Совета отцов» Андрей Никонов вместе с «Советом отцов» с ноября, еще до принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди совершеннолетних, искали «гомосяцкую литературу» на полках книжных магазинов. Они выкупили и уничтожили тираж «Лета в пионерском галстуке».
Видео уничтожения книг опубликовали местные «Аргументы и факты». На видео Никонов и еще один «активист» разрывали книги и бросали их на ленту переработки с комментариями о «гомосяцкой литературе», «дряни поганой». На записи они жалуются, что вместо того, чтобы тратить деньги на благотворительность, им приходится выкупать книги, чтобы «не портить детям психику».
«АиФ» утверждает, что большинство горожан высказалось за сожжение подобной литературы. Но активисты решили пустить их «на полезное дело» и более экологичное.
Учитель истории в школе № 80 Владислав Кушниренко обосновал уничтожение книги о двух влюбленных парнях «вкладом в спасение российской молодежи», и потому что православная Россия — «Третий Рим».