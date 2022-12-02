В Хабаровске уничтожили тираж «гомосяцкой литературы»‎

Депутат городской думы Хабаровска и председатель «Совета отцов»‎ Андрей Никонов вместе с «Советом отцов»‎ с ноября, еще до принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди совершеннолетних, искали «гомосяцкую литературу»‎ на полках книжных магазинов. Они выкупили и уничтожили тираж «Лета в пионерском галстуке».

Видео уничтожения книг опубликовали местные «Аргументы и факты»‎. На видео Никонов и еще один «активист»‎ разрывали книги и бросали их на ленту переработки с комментариями о «гомосяцкой литературе»‎, «дряни поганой»‎. На записи они жалуются, что вместо того, чтобы тратить деньги на благотворительность, им приходится выкупать книги, чтобы «не портить детям психику»‎.

«АиФ»‎ утверждает, что большинство горожан высказалось за сожжение подобной литературы. Но активисты решили пустить их «на полезное дело»‎ и более экологичное.

Учитель истории в школе № 80 Владислав Кушниренко обосновал уничтожение книги о двух влюбленных парнях «вкладом в спасение российской молодежи», и потому что православная Россия — «Третий Рим».