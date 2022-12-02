DW*: Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Шольц призвал Путина скорее перейти к переговорам и вывести войска из Украины. Путин сказал, что нужно расследовать взрывы на Крымском мосту и «Северных потоках»‎, пишет DW*.

Среди тем первого с сентября разговора двух лидеров стали обстрелы гражданской инфраструктуры, зерновая сделка и поддержка Украины странами Запада. Разговор продолжался около часа.

Как сообщило ведомство по печати и информации немецкого правительства, беседа «была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям»‎. Шольц осудил удары по гражданской инфраструктуре и подчеркнул неослабевающую поддержку Киева Берлином.

Путин назвал поддержку Украины Западом «деструктивной линией»‎ — якобы из-за этого Киев отказывается от переговоров. Он объяснил, что удары по гражданским целям — «вынужденная и неизбежная ответная реакция на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики»‎.

По поводу взрывов на Крымском мосту и «Северных потоках»‎ Путин сказал, что их необходимо всесторонне расследовать с участием России.

Как пишет ТАСС, сравнение Крымского моста и «Северного потока»‎ у Путина было не случайным. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это происшествие одного ряда — акты терроризма.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.