DW*: Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Шольц призвал Путина скорее перейти к переговорам и вывести войска из Украины. Путин сказал, что нужно расследовать взрывы на Крымском мосту и «Северных потоках», пишет DW*.
Среди тем первого с сентября разговора двух лидеров стали обстрелы гражданской инфраструктуры, зерновая сделка и поддержка Украины странами Запада. Разговор продолжался около часа.
Как сообщило ведомство по печати и информации немецкого правительства, беседа «была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям». Шольц осудил удары по гражданской инфраструктуре и подчеркнул неослабевающую поддержку Киева Берлином.
Путин назвал поддержку Украины Западом «деструктивной линией» — якобы из-за этого Киев отказывается от переговоров. Он объяснил, что удары по гражданским целям — «вынужденная и неизбежная ответная реакция на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».
По поводу взрывов на Крымском мосту и «Северных потоках» Путин сказал, что их необходимо всесторонне расследовать с участием России.
Как пишет ТАСС, сравнение Крымского моста и «Северного потока» у Путина было не случайным. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это происшествие одного ряда — акты терроризма.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».