Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

Владимир Путин дал Сноудену гражданство в конце сентября. По словам Сноудена, российское гражданство обеспечит его семье стабильность после 10 лет изгнания. Жена Сноудена Линдси Миллс только подает заявление на получение гражданства России. Они поженились в 2017 году в Москве.

В США Сноудену грозит 30-летний срок за разглашение секретных сведений. В России экс-сотрудник АНБ оказались в 2013 году — перед этим он передал журналистам The Washington Post и The Guardian сведения об электронной слежке за американцами.