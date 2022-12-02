Gulagu.Net сообщил об отправке в Украину заключенных из Приморского края

Правозащитники из Gulagu.Net сообщили, что сегодня из ИК-33 в городе Спасск-Дальний Приморского края отправляют в Украину около 130 заключенных.

«Списки зачитаны, все кто названы, собирают вещи (их сожгут в промке). Документы фальсифицируются о якобы отправке 130 добровольцев через военкомат в Луганске. От осуждённых отобраны заявления о якобы их просьбе засекретить их местонахождение от родственников и адвокатов»‎, — сообщил источник.

Ольга Романова в интервью The New Times рассказала, что из колоний России в ряды ЧВК «Вагнер»‎ завербовали около 35 тыс. осужденных.

О документе, который подписывают заключенные, рассказывали «Важные истории»‎*. Из-за этого заявления даже родственники не могут узнать, где находятся заключенные.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.