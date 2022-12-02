В посольства Украины присылали глаза животных

Представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook* рассказал об угрозах украинским дипмиссиям. По его словам, в несколько иностранных посольств и генконсульств пришли посылки с глазами животных. Киев изучает смысл этого послания.

Николенко рассказал, что угрозы получили в посольствах Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Австрии, в генеральных консульствах в Неаполе и Кракове, консульстве в Брно получили пакеты с глазами. В резиденции посла в Ватикане разгромили вход, а в посольство в Казахстане поступило сообщение о ложном минировании. В посольстве Украины в США получили письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

Все «посылки»‎ пришли одновременно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера сказал, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины. Все диппредставительства перевели на усиленный режим безопасности.

В Испании 30 ноября в посольство Украины в Мадриде прислали пакет, в котором оказалась бомба. Она взорвалась в руках у коменданта, который заподозрил неладное и решил ее открыть во дворе. У него легкая травма руки.

После этого посылки с взрывными устройствами в Испании получили компания по производству оружия, спутниковый центр ЕС, вице-премьер правительства и министерство обороны. Испанские власти расследуют это как теракты.

«Коммерсант»‎ сообщил, что национальная полиция Испании не видит признаков причастности российских спецслужб к отправке посылок со взрывчаткой. По информации Госсекретарь по безопасности Рафаэля Переса, всего в стране обнаружили не меньше пяти посылок со взрывчаткой.





*Facebook компании Meta российский суд признал «экстремистской организацией»‎.

