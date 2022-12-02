В Латвии оштрафовали телеканал «Дождь»‎*

Латвийский национальный совет по электронным средствам массовой информации оштрафовал телеканал «Дождь»* на 10 тыс. евро. Как пишет «Медиазона»‎*, штраф выписали за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» о российских солдатах.

О штрафе рассказал председатель Совета Иварс Аболиньш в Twitter. По его словам, это второе нарушение канала. Латвийские власти вправе аннулировать лицензию «Дождя»‎* на вещание после трех серьезных нарушений.

Также сегодня на канал завели административное дело из-за сюжета, «в котором говорится о возможной поддержке оккупационной армии». Речь идет о словах ведущего программы «Здесь и сейчас»‎ о «помощи российским военнослужащим»‎. Слова Коростелева из записи передачи вырезали, а главный редактор «Дождя»*‎ Тихон Дзядко извинился перед зрителями. Дзядко подчеркнул, что канал никогда не помогал и не будет помогать российской армии и продолжит рассказывать «правду о преступной и подлой войне, которую должны знать все российские граждане, включая военнослужащих и мобилизованных»‎. Журналистка Екатерина Котрикадзе* позже в эфире сообщила, что руководство уволило Коростелева.

*«Дождь»‎, «Медиазону»‎ и Екатерину Котрикадзе Минюст России считает «иностранными агентами»‎.