Связанная с Пригожиным компания поставляет «кровавые алмазы»‎ в Арабские Эмираты и Европу

Журналисты центра «Досье»*‎ и European Investigative Collaborations с проектом НКО Open Facto All Eyes on Wagner и французским изданием Mediapart выяснили, что компания, связанная с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,‎ ведет алмазный бизнес в ЦАР. «Кровавые алмазы»‎ продают в Арабские Эмираты и Европу.

Компания DiamVille — один из крупнейших производителей алмазов в ЦАР. Фирма Lobaye Invest стала первой в ЦАР российской структурой, которая занимается добычей ископаемых в префектуре Лобае. Lobaye Invest находится под санкциями США. Как и DiamVille, компания связана с Евгением Пригожиным.

Директор DiamVille — гражданин ЦАР Бьенвеню Патрик Сетем Бонгенде. Его имя фигурировало в расследовании убийства Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева в ЦАР в 2018 году.

На него были зарегистрированы несколько телефонных номеров, которые использовали сотрудники Пригожина. В выписках с одного из них обнаружились звонки другим россиянам, работавшим с создателем ЧВК. Например, Валерию Захарову, советнику президента ЦАР и руководителю группы пригожинских инструкторов. С него же отправляли СМС «политологу» структур Пригожина Евгению Копотю.

Бьенвеню Патрик Сетем Бонгенде работал водителем у Дмитрия Сытого, который руководит компанией Lobaye Invest и является неофициальным советником президента ЦАР Фостен-Аранжа Туадеры.

Еще одна аффилированная с Пригожиным компания — Bois Rouge. Ее гендиректор Анастаси Нанетт Якима связана с Бьенвеню Патриком Сетем Бонгенде.

В соцсетях алмазы Diamville предлагали на странице Lana Diamanter. Этот ник использует россиянка Светлана Троицкая, ей же принадлежит номер телефона на странице. Ее в 2018 году нашла компания «Сервис К» из Санкт-Петербурга, где она работала представителем ООО «Меркурий», которое получило разрешение на добычу нефти и газа в Сирии. Троицкую нанимала также фирма «Брокер Эксперт», которая закупала буровые машины и оборудование для добычи золота в ЦАР и оплачивала контракты компании Пригожина.

То, что Троицкая бывала в ЦАР, подтвердилось в документе — она была оценщиком алмазов. Кроме того, есть ее фото, сделанное в ЦАР, вместе с Дмитрием Сытым, Евгением Копотем, а также чемпионом России по стрельбе Александром Заличевым с позывным «Гарри». Последний числился в пригожинской ЧВК инструктором с 2015 года.

Большая часть официально проданных компанией алмазов поступает в Арабские Эмираты, некоторые из них также были проданы в Европу. Например, в 2019 году были поставки в бельгийский Антверпен.

Помимо этого DiamVille работает в запрещенных «Кимберлийским процессом» районах страны: Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа. Источники расследователей также рассказали, что власти ЦАР потеряли контроль над активностью российских представителей в горнодобывающей отрасли.

*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.