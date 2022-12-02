Школьницы в Крыму написали донос на одноклассницу из Херсона

«Черта»‎ рассказала, что в Крыму на школьницу из Херсона написали донос одноклассницы. Ученица рисовала картинки с украинским флагом и лозунгом «Слава Украине»‎.

Восьмиклассницы также сняли видео, на котором весь класс стоя поет гимн России, а девочка сидит и никак не реагирует.

На информацию от подростков обратил внимание блогер Александр Талипов. Он обратился в МВД и Минобразования — по его мнению, прежде чем давать жилищные сертификаты и материальную поддержку «переселенцам из новых регионов РФ», им необходимо подписывать заявление с «осуждением нацистского режима на Украине и признанием Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей территориями Российской Федерации».

При выявлении «антироссийских»‎ высказываний Талипов предложил депортировать переселенцев из России.