Красноярский театр оперетты исполнил песню, восхваляющую ЧВК «Вагнер»‎

В Железногорске Красноярского края государственный театр оперетты на концерте в местном ДК исполнил песню, восхваляющую ЧВК «Вагнер»‎.

Концерт назывался «Легенды русского рока»‎, а в программе были в том числе песни группы «Би-2»‎, запрещенной из-за антивоенных выступлений. В программу добавили, вместо запрещенных, патриотические песни Shaman, пишет «7*7»‎.





В начале ноября эту же песню исполнила в екатеринбургском «Сима-ленде» Вика Цыганова.

«Так давай, Вагнер, играй

Оркестрантов своих поднимай

Поднимай лёгким взмахом смычка

Наша русская ЧВК», — поется в песне.

После того как она выложила ролик на YouTube, где зрители под эту песню подпевают, обнявшись за плечи, его удалили за нарушение авторских прав. Цыганова назвала такие действия «политическими»‎.

Видео: HGS24.ru