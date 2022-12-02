Красноярский театр оперетты исполнил песню, восхваляющую ЧВК «Вагнер»‎

В Железногорске Красноярского края государственный театр оперетты на концерте в местном ДК исполнил песню, восхваляющую ЧВК «Вагнер».
Концерт назывался «Легенды русского рока», а в программе были в том числе песни группы «Би-2», запрещенной из-за антивоенных выступлений. В программу добавили, вместо запрещенных, патриотические песни Shaman, пишет «7*7».
В начале ноября эту же песню исполнила в екатеринбургском «Сима-ленде» Вика Цыганова.
«Так давай, Вагнер, играй
Оркестрантов своих поднимай
Поднимай лёгким взмахом смычка
Наша русская ЧВК», — поется в песне.
После того как она выложила ролик на YouTube, где зрители под эту песню подпевают, обнявшись за плечи, его удалили за нарушение авторских прав. Цыганова назвала такие действия «политическими».
Видео: HGS24.ru