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#Новости

Телеканал «Дождь»* удалил из записи эфира фразу о «помощи с оснащением военных РФ»

02.12.2022

Главный редактор сказал, что никакой помощью с оснащением российских военных редакция не занимается

В эфире телеканала «Дождь»‎* в программе «Здесь и сейчас»‎ от 1 декабря прозвучала фраза ведущего Алексея Коростелева о «помощи с оснащением военных РФ». Ее из записи программы удалили. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения зрителям и объяснил ситуацию. 

Корреспондент призвал зрителей отправлять на почту редакции сообщение и писать в Telegram-бот. 

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — добавил он. 

«Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь»‎* занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: Телеканал «Дождь»‎* не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации»‎, — объяснил Тихон Дзядко. 

Он подчеркнул, что канал рассказывает «правду о преступной и подлой войне, которую должны знать все российские граждане, включая военнослужащих и мобилизованных»‎. 


*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


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