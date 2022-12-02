Телеканал «Дождь»* удалил из записи эфира фразу о «помощи с оснащением военных РФ»

В эфире телеканала «Дождь»* в программе «Здесь и сейчас» от 1 декабря прозвучала фраза ведущего Алексея Коростелева о «помощи с оснащением военных РФ». Ее из записи программы удалили. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения зрителям и объяснил ситуацию.
Корреспондент призвал зрителей отправлять на почту редакции сообщение и писать в Telegram-бот.
«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — добавил он.
«Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь»* занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: Телеканал «Дождь»* не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации», — объяснил Тихон Дзядко.
Он подчеркнул, что канал рассказывает «правду о преступной и подлой войне, которую должны знать все российские граждане, включая военнослужащих и мобилизованных».
*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».