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#Новости

Песков: Байден ставит неприемлемые условия для переговоров с Путиным

02.12.2022

Президент России от переговоров не отказывается, утверждает Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Но условия, которые выдвигает США, неприемлемы. 

Президент США Джо Байден сообщил вчера, что готов поговорить с Путиным о конфликте в Украине, но тот пока не проявил интереса. Условием для окончания боев Байден назвал вывод российских войск из Украины. Песков считает, что «спецоперация»‎ должна продолжаться. 

«Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения», — цитирует Пескова РИА «Новости». 


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