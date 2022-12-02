Песков: Байден ставит неприемлемые условия для переговоров с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Но условия, которые выдвигает США, неприемлемы.

Президент США Джо Байден сообщил вчера, что готов поговорить с Путиным о конфликте в Украине, но тот пока не проявил интереса. Условием для окончания боев Байден назвал вывод российских войск из Украины. Песков считает, что «спецоперация»‎ должна продолжаться.

«Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения», — цитирует Пескова РИА «Новости».