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Прокуратура Нидерландов не будет подавать апелляцию на оправдательный приговор по делу MH17

02.12.2022

Оправдательный приговор получил Олег Пулатов

Агентство Reuters сообщило, что прокуратура Нидерландов не планирует обжаловать оправдательный приговор, который суд по делу MH17 вынес гражданину России Олегу Пулатову. В ведомстве считают, что дальнейшее разбирательство станет для родственников погибших «тяжелым бременем»‎. 

Приговор по делу о MH17 вынесли 17 ноября. Олег Пулатов, как установил суд, знал о развертывании ЗРК «Бук»‎ и не препятствовал этому. Однако, по мнению суда, не доказано что он несет за это уголовную ответственность и Пулатова оправдали. 

Трое других обвиняемых — россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко — получили пожизненные сроки. Они находятся в розыске: приговоры вступили в законную силу. Предположительно, все трое находятся в России. 

Прокуратура посчитала, что обжалование оправдательного приговора означало бы неопределенность в исходе этого уголовного дела. Кроме того, решение суда можно использовать в гражданских исках по делу MH17. 

«Нынешние судебные решения предлагают близким родственникам уверенность по ряду важных вопросов. Кроме того, в постановлениях содержатся четкие соображения о доказательной ценности показаний свидетелей и экспертов, визуальных материалов, перехваченных разговоров, а также о характере вооруженного конфликта на востоке Украины в июле 2014 года, и роли в нем Российской Федерации», — цитирует прокуратуру «Грати»‎.

Рейс «Малазийских авиалиний»‎ летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, когда его сбили  из «Бука»‎. Все 298 человек на борту погибли, большинство из них — граждане Нидерландов. 



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