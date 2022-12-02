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Закон о признании ЧВК «Вагнер»‎ террористической организацией внесли в Конгресс США

02.12.2022

Вчера в комментарии «Ведомостям»‎ Пригожин сказал, что ЧВК всегда защищает интересы России

Демократ Бен Кардин и республиканец Роджер Уикер внесли в Конгресс США закон о признании ЧВК «Вагнер»‎ иностранной террористической организацией.

Среди преступлений наемников указаны пытки, геноцид, изнасилования жителей Украины, покушение на президента Украины Владимира Зеленского, убийства гражданских, в том числе в ЦАР и на границе Судана, резня в Мали, убийство российских журналистов в ЦАР в 2018 году. 

Вчера на запрос «Ведомостей»‎ о том, как возможное признание ЧВК «Вагнера»‎ террористической организацией в США повлияет на его деятельность, создатель организации Евгений Пригожин рассказал, что его наемники всегда защищали интересы России. Он добавил, что они соблюдают «все нормы морали»‎. 

По его словам, в 2014 году ЧВК «Вагнер» остановила «геноцид русского населения на Донбассе»‎, «разгромила ИГИЛ* в Сирии»‎, «не позволила Западу устроить переворот в ЦАР»‎ и «уничтожила тысячи террористов ИГИЛ*, «Аль-Каиды»*, Катиба Машины в Сахеле»‎.


*ИГИЛ и «Аль-Каида» в России признаны террористическими организациями и запрещены. 



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