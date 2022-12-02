UPD:

МиГ-31 упал неподалеку от села Алексеевка. По словам очевидцев, хвост самолета уже горел, когда он пролетал над трассой Уссурийск-Владивосток. Пилоты оттуда резко повернули к Алексеевке, пишет Newslvru.

***

В Приморском крае разбился истребитель Миг-31. Информацию подтвердили в Восточном военном округе.

«2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта»‎, — цитирует «Интерфакс»‎ пресс-службу ВВО.

По предварительным данным причиной могла стать неисправность истребителя. МиГ упал в безлюдной местности, поэтому разрушений на месте нет. К месту происшествия направили Ми-8 и спасательно-поисковые службы.