В Челябинске хотят мобилизовать гражданина Беларуси

В Челябинске планируют призвать по мобилизации гражданина Беларуси Александра Арлукевича. Он никогда не был гражданином России, и даже не имеет вида на жительство, рассказал юрист Павел Чиков.

У граждан Беларуси в России упрощенный порядок пребывания.

Повестку Александру Арлукевичу вручил бригадир на рабочем месте. Документ выписали в военкомате Советского и Центрального районов Челябинска. Белорусу нужно было по повестку явиться в военкомат 1 декабря для отправки на сборный пункт. В повестке прямо указано, что Арлукевич гражданин Беларуси, и что она касается мобилизации.

По повестке он не пришел, но ему сообщили, что планируют насильно отправить его в войска.

Решение военкомата Арлукевич планирует обжаловать в суде: согласно указу Путина, частичная мобилизация касается только граждан России. Иностранцы могут заключить контракт с Минобороны, но на добровольных началах.