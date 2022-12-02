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#Новости

В Челябинске хотят мобилизовать гражданина Беларуси

02.12.2022

Он никогда не был гражданином России

В Челябинске планируют призвать по мобилизации гражданина Беларуси Александра Арлукевича. Он никогда не был гражданином России, и даже не имеет вида на жительство, рассказал юрист Павел Чиков. 

У граждан Беларуси в России упрощенный порядок пребывания. 

Повестку Александру Арлукевичу вручил бригадир на рабочем месте. Документ выписали в военкомате Советского и Центрального районов Челябинска. Белорусу нужно было по повестку явиться в военкомат 1 декабря для отправки на сборный пункт. В повестке прямо указано, что Арлукевич гражданин Беларуси, и что она касается мобилизации.

По повестке он не пришел, но ему сообщили, что планируют насильно отправить его в войска. 

Решение военкомата Арлукевич планирует обжаловать в суде: согласно указу Путина, частичная мобилизация касается только граждан России. Иностранцы могут заключить контракт с Минобороны, но на добровольных началах. 



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