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Поэта из Орловской области арестовали на семь суток из-за слова «чмобики»‎

02.12.2022

Так он назвал «частично мобилизованных»‎

ОВД-Инфо* сообщило, что в Орловской области поэта Александра Бывшева отправили под арест из-за слова «чмобики». Его арестовали на семь суток. 

Александр Бывшев живет в поселке Кромы. В своем посте он сократил «частично мобилизованных»‎ до «чмобиков»‎. 

Как уточнили «7*7»‎, против поэта возбудили уголовное дело о «фейках»‎ про армию. А в ноябре составили протокол по той же административной статье. За посты об Украине его также штрафовали на 70 тыс. рублей.

Журналисты рассказали, что он восемь лет писал посты в поддержку Украины. За это время он стал фигурантом шести уголовных и двух административных дел. Односельчане отвернулись от него за осуждение «спецоперации»‎ и его публикаций. Например, он опубликовал письмо своей сестры из Киева о происходящем. Односельчане даже не пришли на поминки отца Бывшева в октябре нынешнего года. 

Фото: «7*7».

*ОВД-Инфо Минюст России считают «иностранным агентом»‎. 



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