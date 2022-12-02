На восстановление Украины нужно больше 350 млрд долларов

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что на восстановление Украины уйдет более 350 млрд долларов. Как пишет «Коммерсант»‎, самой затратной частью расходов окажется восстановление инфраструктуры, в том числе энергосетей.

Мэлпас добавил, что никакой «усталости»‎ от Украины в международном сообществе нет. О возможном ослаблении поддержки говорили летом. Но разочарование в России нарастает.

«Это изматывающая война, и она очень разочаровывает», — добавил Мэлпас.

Из фондов Всемирного банка Украина получила уже 18 млрд долларов. В Киеве оценивали ежемесячную потребность в поддержке в 4-5 млрд долларов.

Фото: ГСЧС Украины.