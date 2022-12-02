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#Новости

На восстановление Украины нужно больше 350 млрд долларов

02.12.2022

Такие данные представил глава Всемирного банка

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что на восстановление Украины уйдет более 350 млрд долларов. Как пишет «Коммерсант»‎, самой затратной частью расходов окажется восстановление инфраструктуры, в том числе энергосетей. 

Мэлпас добавил, что никакой «усталости»‎ от Украины в международном сообществе нет. О возможном ослаблении поддержки говорили летом. Но разочарование в России нарастает. 

«Это изматывающая война, и она очень разочаровывает», — добавил Мэлпас.

Из фондов Всемирного банка Украина получила уже 18 млрд долларов. В Киеве оценивали ежемесячную потребность в поддержке в 4-5 млрд долларов.


Фото: ГСЧС Украины. 

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