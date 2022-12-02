Школьников в Санкт-Петербурге заставили переписывать готовое письмо военным в Украину

«Медиазона»‎* рассказала, что в Санкт-Петербурге учеников одной из школ в Петроградском районе заставили переписать от руки готовые тексты для писем российским военным в Украине. Школьникам дали на выбор шесть вариантов текстов.

По словам мамы одного из учеников, от каждого попросили переписать по одному письму. Всего школа должна была сдать около 250 рукописных писем от классов — свое им подписывать не требовалось.

«Здравствуйте, доблестные бойцы Российской Армии! <…> Где бы Вы ни служили: танковые, воздушные, сухопутные войска, мы рады, что Вы служите и обороняете нашу Родину», — говорится в одной из копий.

По всей России с начала боев в Украине начались «патриотические акции»‎ «Напиши письмо солдату»‎. По данным «Юнармии»‎, в октябре военным передали около 250 тыс. писем. В некоторых школах учителя сами пишут за детей послания.

Фото: «Медиазона»‎*.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.