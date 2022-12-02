В Украине погиб многодетный отец из Челябинской области

В Магнитогорске, Челябинская область, простятся с погибшим 33-летним Егором Масевым. У него осталось трое детей — военкомат признал ошибочную мобилизацию и около месяца обещал вернуть его домой с фронта.

Как пишет 74.RU, у Масева осталось трое маленьких детей — от пяти месяцев до 11 лет.

Мужчину мобилизовали в сентябре, когда еще не было распоряжений о послаблениях для многодетных отцов. Кроме того, он работал на Магнитогорском металлургическом комбинате в кислородно-конвертерном цеху и мог получить бронь от предприятия — часть сотрудников так вернулась домой.

Егор Масев получил ранение в Украине 11 ноября, а 14 умер в белгородском госпитале. Его жену в госпиталь не пустили: в тот же день, как она приехала в Белгород, ей сообщили о смерти мужа.