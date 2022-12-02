Байден сказал, что готов поговорить с Путиным о мире в Украине

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказал, что готов поговорить с Владимиром Путиным для прекращения боев в Украине. Но пока готовности Путина к разговору и окончанию конфликта он не увидел, пишет «Голос Америки»‎*.

«Я готов поговорить с Путиным, но только после консультаций с союзниками по НАТО. У меня нет планов в ближайшее время общаться с Путиным. Я не собираюсь делать это самостоятельно. Есть один способ положить конец этой войне: это уход Путина из Украины. То, что он делает — отвратительно. Если он ищет способ положить конец войне, он этого не сделал»‎, — сказал Байден.

При этом Байден подчеркнул необходимость поддержки Украины. И добавил, что любые разговоры с Путиным будет обсуждать в том числе с союзниками по НАТО.

«Мысль о том, что Путин когда-нибудь победит Украину, непостижима», — сказал Байден.

*«Голос Америки»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.