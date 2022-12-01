Пригожин: ЧВК «Вагнер»‎ защищает интересы России

В США и ЕС обсуждают возможное признание ЧВК «Вагнер»‎ террористической организацией. На запрос «Ведомостей»‎ Евгений Пригожин ответил, что его наемники всегда защищали интересы России и соблюдают «все нормы морали»‎.

Он сказал, что в 2014 году ЧВК «Вагнер» остановила «геноцид русского населения на Донбассе»‎, «разгромила ИГИЛ* в Сирии»‎, «не позволила Западу устроить переворот в ЦАР»‎ и «уничтожила тысячи террористов ИГИЛ*, Аль-Каиды*, Катиба Масины в Сахеле»‎.

«Кроме этого, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран. При этом уложили США на лопатки их же инструментами, играя по их же правилам. Для того чтобы поставить точку в этом вопросе, юристы Пригожина доказали, что 8 ноября 2016 года не было вмешательства в выборы США, и блестяще выиграли суд по этому вопросу в американском округе Колумбия, на поле врага их же мечом. Решением суда было полное прекращение уголовного дела с запретом на любые попытки его возобновления»‎, — рассказал Пригожин.

Среди критериев, которые нужны для отнесения организации к террористической, ни один не подходит к ЧВК «Вагнер»‎, уверен Пригожин. По его мнению, под них подходит деятельность США.

«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах», — считает создатель ЧВК.

*ИГИЛ и Аль-Каида в России признаны террористическими организациями и запрещены.