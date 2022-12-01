281-й день боев: главное

ВВС со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщила, что российские войска начали выход из Запорожской области.

«По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области»‎, — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Российские подразделения выехали из полиции и учебного заведен в Михайловке, из расквартированных домов выезжают солдаты в Пологах и Инженерном, а в Бурчаке проводится перепись для эвакуации населения.

Ранее сообщалось, что есть признаки вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эти утверждения.

Российское Минобороны сегодня сообщало о взятии населенного пункта Курдюмовка в Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины сообщил агентству «Укринформ»‎ о письмах с угрозами, которые получили в двух посольствах Украины.

«Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз»‎, — цитирует Кулебу ТАСС.

Какие именно угрозы и в каких посольствах их получили, он не уточнил. Он сказал, что скоро МИД выступит с официальным заявлением. Кулеба считает, что «есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания»‎.

В украинском посольстве в Испании вчера получили отправление с бомбой. Коменданта насторожила посылка, не похожа на диппочту, и он открыл ее один во дворе. Пакет взорвался, а мужчина получил легкую травму руки. В Испании помимо этого получили четыре взрывных устройства: их доставили премьер-министру страны, компании по производству оружия, Спутниковому центру ЕС и в Минобороны. Полиция расследует это как теракт.

МИД Франции подтвердил начало работы по созданию международного трибунала против России из-за боев в Украине. Россия отвергает обвинения в военных преступлениях. Работа над трибуналом будет идти между Францией, европейскими и украинскими партнерами. Расследовать планируют преступления, совершенные с 24 февраля 2022 года.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью DW* рассказал, что Германия должна поддержать Украину в ее попытках вернуть аннексированный Крым. Он считает также, что Западу нужно усилить свое присутствие в регионах, где велико влияние России, и противостоять действию ее пропаганды.

«Иногда просто больно видеть, что люди восхваляют Россию и даже проводят демонстрации в ее поддержку в странах, где самым важным инвестором, самым важным торговым партнером является ЕС. Я думаю, что необходимо намного нагляднее демонстрировать все, что делает Европа»‎, — сказал Хойсген.

Россия отказалась от посещения Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, а организаторы отказались приглашать российскую делегацию в 2023 году на 59-ю конференцию. Как пишет «Коммерсант»‎, организаторы решили «обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и людьми, находящимися в изгнании»‎, а не давать площадку для российской пропаганды.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50. Украинская сторона сообщила, что в страну вернулись защитники «Азовстали»‎, Мариуполя, и солдаты, воевавшие на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях. Глава «ДНР»‎ Денис Пушилин рассказал, что среди россиян было 8 военных из Луганской области и 12 из Донецкой.

Разведка Британии пишет, что с октября 2022 года Россия неоднократно атаковала распределительную сеть Украины, в первую очередь крылатыми ракетами. Вероятно, это первый пример того, как Россия пытается реализовать концепцию Стратегической операции по уничтожению критически важных целей, являющуюся ключевым компонентом военной доктрины. Россия предполагала, что для этого положения будет использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном итоге заставить лидеров государства капитулировать. В Украине действительно есть проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением. Однако эффективность такой российской стратегии, вероятно, снизилась, потому что Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих ракет.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские силы не извлекли уроков из предыдущих кампаний с большим количеством жертв. Ожесточенные бои вокруг Бахмута в последние недели показали, что командование расходует значительные силы на ограниченные цели. Кроме того, даже если Бахмут займут истощенные российские войска, вряд ли это принесет оперативный успех.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.