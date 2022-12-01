«Сирена»‎: энергетики в России потратят 45 млн рублей на новогодние корпоративы

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Пресс-служба холдинга «Фортум» сообщила «Сирене», что «все новогодние празднования в компании отменены, закупки аннулированы, договоры находятся в стадии расторжения». Аналогичное заявление в редакцию прислала пресс-служба его дочки «Уралэнергосбыта».

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В то время как российские войска атакуют энергетические объекты Украины, в России энергетики планируют потратить больше 45 млн рублей на корпоративы. Журналисты «Сирены»‎ нашли на сайте госзакупок 25 договоров на 34 праздника.

День энергетика отмечают в России 22 декабря, но, будто бы из экономии, вместе с профессиональным праздником отметят и Новый год. Из обнаруженных контрактов на 45 млн рублей 22 млн потратят компании с государственным участием.

Больше всех — 10 корпоративов на 15 млн рублей — планирует энергетический холдинг, обслуживающий Западную Сибирь и Урал ОАО «Фортум»‎ и его дочка «Уралэнергоснаб». В госзакупки включили в том числе иностранные вина из «недружественных стран»‎.

У дочек «Росатома»‎ будет 10 корпоративов по всей стране на 12,5 млн рублей. Речь идет о компаниях, которые обслуживают ТЭЦ и АЭС.



«Московский областной единый информационно-расчетный центр», на четверть принадлежащий правительству Московской области, организует корпоратив за 4,5 млн рублей.



