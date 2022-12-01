Close

#Новости

На рейсах «Аэрофлота»‎ больше не будет стриминговых сервисов

01.12.2022

Западные поставщики отказались предоставлять эту услугу

Пресс-служба «Аэрофлота»‎ сообщила, что самолетах А320/321 и В737 временно не будет подключения к системе развлечений. Зарубежные поставщики отказались предоставлять эту услугу. 

В компании обещают, что это не будет препятствием для просмотра «интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета»‎. К Новому году представят отечественное решение. 

Пока в компании предлагают на длительных перелетах медитировать, чистить галерею телефона, писать отзывы о полете, подводить итоги года или спать. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.