Братьев Магомедовых приговорили к к 19 и 18 годам колонии строгого режима

В Мещанском суде Москвы огласили приговор совладельцам группы «Сумма»‎ братьям Магомедовым. Как сообщает ТАСС, Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата, бывшего сенатора, Магомеда Магомедова — к 18 годам колонии строгого режима.

Суд признал их виновными в создании ОПС и хищении 11 млрд рублей. По версии обвинения, они действовали умышленно, использовали оффшорные схемы для вывода денег и «другие уловки для хищения чужого имущества в особо крупном размере. Брать должны будут также заплатить штрафы по 2,5 млн рублей.

Другим фигурантам дела назначили сроки от семи до 12 лет лишения свободы. Сергей Полков, экс-гендиректор АО «Объединенная зерновая компания»‎ (ОЗК), и Артур Максидов, бывший глава «Интэкс»‎, получили по 12 лет строгого режима и штрафы по 1,5 млн рублей. Роман Грибанов, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК — 10 лет строгого режима и штраф в 1 млн рублей. Гендиректор «Энергия-М»‎ Юрий Петров — семь лет колонии общего режима и штраф в 700 тыс. рублей.

Приговор оглашали с 24 ноября с утра до вечера трое судей. Раз за разом оглашение приостанавливали из-за анонимных угроз суду.

Подсудимые вину отрицают и в ходе процесса просили о вынесении оправдательного приговора. Когда дело только начиналось, в марте 2018 года, сообщалось, что Магомедовы были близки к главе «Роснефти»‎ Игорю Сечину. Они работали на подрядах ФСК в регионах, участвовали в строительстве стадиона на ЧМ-2018, реконструкции аэропорта в Калининградской области. О деле с ОЗК стало известно летом 2014: полиция Москвы возбудила дело против топ-менеджеров зерновой компании. По их мнению, осенью 2013 они заключали фиктивные договоры, не выполняли по ним свои обязательства, за что ОЗК платила крупные штрафы. В ОЗК есть государственная доля — 50% плюс одна акция.

Подробности начала дела — в материале The New Times: Кого обидели Магомедовы