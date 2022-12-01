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#Новости

WSJ: ЕС не сможет конфисковать активы российского ЦБ для помощи Украине

01.12.2022

На том, чтобы использовать российские активы настаивали некоторые страны ЕС

The Wall Street Journal сообщила, что ЕС не сможет конфисковать замороженные активы российского ЦБ. Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что их могут перевести в фонд и инвестировать, а доход использовать на компенсации Украине. 

Журналисты также узнали, что несколько месяцев некоторые члены ЕС давили на Брюссель, чтобы тот придумал способ законной конфискации российских активов. 

Однако у средств ЦБ есть государственный иммунитет, по которому суверенное государство не подчиняется законам других стран. 

По оценкам Ляйен, сейчас заморожено около 300 млрд евро у российского ЦБ. Эти деньги она предлагала инвестировать: за этим следил бы созданный орган. Доход от инвестиций она предлагала направить на компенсации Украине. 



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